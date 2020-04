Existenzen erhalten

Für Michael O’Leary, den Chef des Lufthansa-Konkurrenten Ryanair, ist die Sache klar: „Ich denke, dass Fluggesellschaften wie Lufthansa und Air France die Covid-Krise nutzen, um sich mit unglaublich hohen Summen vom Staat zu bereichern“, verkündete der stets meinungsstarke Manager am Donnerstag. Immerhin räumte O’Leary ein, dass auch sein eigenes Unternehmen in vielen europäischen Ländern von staatlichem Kurzarbeitergeld profitiert. Lufthansa verhandelt indessen mit der Bundesregierung um direkte Staatshilfe – doch wer will dem Konzern deshalb einen Vorwurf machen?

Im knallharten internationalen Wettbewerb behauptet sich Lufthansa seit Jahren erfolgreich, das Unternehmen ist gesund. Doch wenn kein Flugzeug mehr abhebt, wird die Lage schnell ernst. So wie jetzt in der Corona-Krise, die die Lufthansa unverschuldet traf. Das erste Quartal war erschütternd, und das zweite wird noch schlimmer. Was Ryanair-Chef O’Leary bei seiner ätzenden Kritik vergisst, sind die 138 000 Menschen, die für Lufthansa arbeiten. Sie haben ein Anrecht darauf, dass ihr Arbeitgeber alles versucht, damit er die Krise überlebt. Und zwar nicht mit dem Ziel, sich zu bereichern – sondern, um die Jobs und Existenzen seiner Beschäftigten zu erhalten.

