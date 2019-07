Exporte stoppen

Die Türkei ist Nato-Mitglied. Deshalb dürfte es auch kein Problem sein, dass Deutschland immer wieder gerne Rüstungsgeschäfte mit dem Partner vom Bosporus macht. Von Januar bis April haben die Türken rund 184 Millionen Euro bezahlt und liegen damit als Abnehmer für Rüstungsgüter weiter auf dem Spitzenplatz. Es ist aber doch ein Problem – und zwar ein großes. Denn bei den Waffen für die Türkei handelt es sich nach Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums um „Ware für den maritimen Bereich“. Das klingt harmlos. Gleichwohl sollten da die Alarmglocken läuten. Aber leider passiert das nur bei der Linkspartei, die in der Opposition sitzt.

Es zeigt sich wieder einmal, wie sehr die deutschen Rüstungsexporte die Außenpolitik der Bundesrepublik konterkarieren können. Die EU hat am Montag Sanktionen gegen die Türkei beschlossen, weil diese vor der Küste Zyperns mit Kriegsschiffen ihre Muskeln spielen lässt und dem Nachbarn das Erdgasgeschäft streitig macht. Deshalb ist es unfassbar, dass Deutschland die Rüstungsexporte nicht stoppt. Auch deshalb, weil die Türkei von Russland schon die ersten Luftabwehrraketen bekommen hat. Damit könnte sie ihre große militärische Überlegenheit gegenüber Griechenland noch erhöhen. Griechenland ist übrigens auch ein Nato-Mitglied. Nicht auszudenken, was wäre, wenn in der Ägäis irgendetwas passieren würde – und auch noch mit deutschen Waffen an Bord.

