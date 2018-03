Anzeige

US-Präsident Donald Trump ist ein Meister der Verunsicherung und maximalen Sprunghaftigkeit. Anfangs erklärte der Egomane im Weißen Haus die Nato für „obsolet“, um sie kurze Zeit später als „Bollwerk“ des Friedens zu preisen. Dann wollte Trump Nordkorea „völlig zerstören“. Nun will er sich freudestrahlend mit Diktator Kim treffen. Und neuerdings zettelt Trump einen internationalen Handelskrieg an. Ob sich auch diese düstere Aussicht in Wohlgefallen auflöst?

Darauf sollte man nicht wetten. Als Trump Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verkündete, stand eine Gruppe Stahlarbeiter mit im Bild. Es war ein Symbol für sein Wahlversprechen, die heimische Stahlbranche zu alter neuer Blüte zu führen und damit auch den Rostgürtel, in dem besonders viele sozial abgehängte Amerikaner Trump ihre Stimme gaben.

Für sie muss der Präsident jetzt liefern. Da passt es auch ins Bild, wenn Trump sich speziell die deutsche Autobranche mit ihren schicken und für viele dieser Amerikaner ohnehin kaum bezahlbaren Produkten vorknöpft. Zusätzliche Zölle für Porsche, Daimler & Co. brächte indes nicht nur eine deutsche Schlüsselbranche in Bedrängnis. Ein solcher Schritt wäre für die Bundesrepublik insgesamt sehr schmerzhaft. Allein Porsche verkauft etwa jedes vierte Auto in den USA. Deutsche Autobauer haben 2017 dort fast 500 000 Fahrzeuge abgesetzt. Überhaupt hängt rund ein Viertel der Jobs in Deutschland vom Export ab.