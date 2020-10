Fakten liegen vor

Der Erfolg, den sich die SPD und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz nun ans Revers heften, ist keiner. Politisch erzielt man keine Geländegewinne, nur weil man dem Koalitionspartner eine Studie abgetrotzt hat. Das juckt die wenigsten. Dann auch noch eine, die durchaus umstritten ist und in der manche prinzipiell die Gefahr sehen, dass die Polizei unter Generalverdacht gestellt werden könnte. Ausgerechnet jene Menschen, die einen extrem harten Job ausüben und für andere den Kopf hinhalten. Und die eindeutig mehr Respekt verdient haben.

Hinzu kommt, dass Innenminister Horst Seehofer ein erfahrener Fuchs ist – er hat den Genossen den kleinen Finger gereicht, aber mitnichten die ganze Hand gegeben. Und das auch nicht aus Überzeugung, sondern lediglich um des lieben Koalitionsfriedens willen. Denn die Studie wird nicht allein zum Schwerpunkt machen, was zuletzt viele gefordert haben – nämlich Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei. Die Untersuchung soll vielmehr umfassender angelegt werden, so dass es auch um Gewalt und Hass gegen Polizisten sowie ihren schweren Alltag gehen wird.

Je breiter aber der Auftrag, desto weniger aussagekräftig dürfte die Expertise im Detail werden. Seehofer bleibt der Schutzpatron der Polizisten. Einer muss das ja sein. Studie hin oder her, viele Fakten liegen längst auf dem Tisch: Erst letzte Woche wurden gegen Berliner Polizei-Studenten Ermittlungen wegen eines rassistischen Chats aufgenommen; in NRW haben die Behörden nach wie vor jede Menge damit zu tun, die Fälle rechtsextremer Polizisten aufzuklären, die übelstes Gedankengut in ihren Chatgruppen ausgetauscht haben.

Laut Seehofers letztem Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden gab es in gut drei Jahren 319 Verdachtsfälle in den Ländern, betroffen waren häufig mehrere Personen pro Fall. Das ist nun in der Tat nicht viel, taugt auch nicht, um ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus zu beschreiben. Aber: Das Dunkelfeld dürfte deutlich umfangreicher sein. Und speziell die Fälle in Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass die Polizei offenkundig ein größeres Problem mit rechten Umtrieben hat als bisher angenommen.

Bei allem Verständnis für die Härte des Berufes – wer den Staat und das Zusammenleben schützen soll, ihn aber insgeheim demontiert, betreibt ein bedrohliches Spiel. Das kann nicht akzeptiert werden. Dagegen hilft auch keine Studie, obwohl es im Interesse aller sein müsste zu wissen, inwieweit rechtes Gedankengut in den Sicherheitsbehörden eine Rolle spielt. Wichtiger ist aber, dass die internen Kontrollmechanismen besser funktionieren, dass noch konsequenter gegen jene vorgegangen wird, die ihren Eid auf die Verfassung mit Füßen treten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020