Es muss schlimm gewesen sein am Freitagabend, beim „Black Friday“. Menschenschlangen von bis zu 200 Metern Länge auf den Planken, zwei Schnellrestaurants mussten sogar wegen des Andrangs zeitweise geschlossen werden. Diese Zustände führt die Stadt als Begründung dafür an, dass es nicht einmal wenige Stände von Weihnachtsmarkt-Anbietern auf den Planken oder großen Plätzen geben darf.

Doch das ist die völlig falsche Konsequenz. Natürlich sind Weihnachtsmärkte, wie wir sie bisher kannten, in Corona-Zeiten völlig unmöglich. Insofern hätte man sie früher klar absagen müssen. Ebenso hätte man aber früher das tun können, was zahlreiche andere Städte quer durch die Republik längst machen. In Karlsruhe sind 21 Buden in der Innenstadt verteilt – sie dürfen sogar bis März stehen. Nürnberg ließ, statt dem weltberühmten Christkindelsmarkt, 25 Weihnachtstände in der Fußgängerzone zu – die Stadt hat deutlich höhere Infektionswerte als Mannheim und liegt im strengen Bayern. Warum geht dort so etwas, aber nicht bei uns?

Letztlich würde das den Andrang vor den wenigen Imbissmöglichkeiten, die es derzeit gibt, entzerren und mehr Abstände möglich machen. Fleischkäse im Brötchen, heiße Maroni und Burger darf man zum Mitnehmen in den Quadraten kaufen. Warum dann nicht Flammlachs, Langos, Bratwurst, Lebkuchen und kandierte Früchte? Es würde auch dem Handel gewaltig helfen – und damit der gesamten Stadt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020