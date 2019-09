Falscher Eindruck

Händeringend suchen Eltern in nahezu allen Mannheimer Stadtteilen nach Krippen- und Kindergartenplätzen. Während in diesem Bereich Engpässe die Regel sind, bilden sie bei der Schulkindbetreuung eher die Ausnahme. Mangel herrscht vor allem in Seckenheim, Feudenheim und der Neckarstadt-Ost. Dass es andernorts besser aussieht, ist nicht zuletzt auf den kontinuierlichen Ausbau der letzten Jahre zurückzuführen.

Den Eltern, die in die Röhre gucken, nutzt die halbwegs positive Statistik freilich nichts. Es sind immer noch mehrere Dutzend, die dringend einen Platz brauchen. Sie stehen vor enormen Problemen – müssen mitunter ihren Job aufgeben oder ihre Arbeitszeiten zumindest verringern, um die Kinder selbst betreuen zu können.

Deshalb ist es für die Betroffenen in Feudenheim ein herber Rückschlag, dass ein freier Träger seine Betreuungskapazitäten nicht erhöhen darf. Zumal sie darauf hoffen konnten, dass es klappen würde. Schließlich hatte der Gemeinderat grünes Licht gegeben. Dass die städtische Bildungsdezernat das „naturnahe Betreuungskonzept“ auch noch öffentlich hervorhob und lobte, tat ein Übriges.

Ausgesprochen ärgerlich ist, dass ausgerechnet die Naturschutzbehörde aus derselben Verwaltung kurz danach den Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. Wieso stimmen sich die städtischen Bereiche im Vorfeld nicht besser ab? Wieso erfährt der Gemeinderat nichts davon, dass es für das von ihm zu finanzierende Projekt noch nicht einmal eine Genehmigung gibt? Und wieso erweckt die Stadt – ohne auch nur die Bauvoranfrage beantwortet zu haben – öffentlich den Anschein, dass es nach den Sommerferien neue Plätze gebe? Der Eindruck drängt sich auf, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut.

