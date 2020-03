Falscher Zeitpunkt

Annegret Kramp-Karrenbauer hat recht: Die Corona-Krise stellt alle anderen politischen Themen in den Schatten. Auch das Rennen um „AKKs“ Nachfolger als CDU-Parteivorsitzender dürfte so ziemlich das Letzte sein, was die Bürger umtreibt.

Schlechtes Timing, könnte man spöttisch sagen. Die Sozialdemokraten haben da sicher mehr Glück gehabt. Das ebenfalls lange Zeit existierende Führungsvakuum bei den Genossen wurde schließlich weit vor Ausbruch der Seuche behoben. Wie gut oder schlecht dies gelungen ist, erhitzt nach den ersten einhundert Amtstagen von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt allerdings genauso wenig die Gemüter.

Was nun das Kandidaten-Schaulaufen in der CDU angeht, so gehört es freilich auch zur Wahrheit, dass sich die Rahmenbedingungen für die drei potenziellen Anwärter im Zuge der Virus-Pandemie deutlich verändert haben.

Durch die parteitaktische Brille betrachtet ist Armin Laschet im Vorteil, weil er kraft seines Amtes als mächtiger NRW-Ministerpräsident bei der Krisenbewältigung viel mediale Aufmerksamkeit genießt. Norbert Röttgen und Friedrich Merz bleibt da nur die Zuschauer-Rolle. In normalen Zeiten wären sie jetzt von einer CDU-Veranstaltung zur nächsten gezogen, um bei der Basis zu punkten. Insbesondere Merz kann ja ein mitreißender Redner sein.

Doch wegen Corona kommt diese Stärke nicht zur Geltung. Auch der CDU-Betrieb steckt schließlich im Krisenmodus. Der auf Ende April vorgezogene Parteitag zur Bestimmung des Nachfolgers wurde abgesagt. Im Interesse der „Waffengleichheit“ für alle drei Aspiranten wäre es daher am besten, Kramp-Karrenbauer würde klar verkünden, bis zum nächsten regulären CDU-Parteitag im Dezember im Amt zu bleiben. Erst dann sollte über den neuen Vorsitzenden entschieden werden.

Das entzöge allen Spekulationen über einen weiteren vorgezogenen Termin den Boden und brächte Ruhe in die Partei. In den nächsten Wochen und Monaten gibt es wirklich Wichtigeres.

