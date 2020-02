Falsches Signal

Es schien, als hätten die Adler die Länderspielpause Anfang Februar genutzt, um nach der kraftraubenden Phase im Dezember und Januar mit 20 von 52 Hauptrundenpartien die Akkus noch einmal aufgeladen. Der 5:1-Erfolg über Nürnberg bestätigte diesen Eindruck. Mit der Niederlage nach Verlängerung in Berlin vom Sonntag und dem 1:2 gegen den Tabellenführer München am Dienstag mussten die Blau-Weiß-Roten jedoch zwei Rückschläge hinnehmen, die zur Unzeit kommen.

Eigentlich sollten in diesem entscheidenden Zeitraum kurz vor dem Start der Play-offs die Automatismen greifen, deren Basis in der Sommervorbereitung und den ersten Partien der Hauptrunde gelegt werden. Gegen die Vermutung, dass den Adlern im Schlussabschnitt die Kraft ausgegangen ist, spricht, dass Trainer Pavel Gross enormen Wert auf die Fitness seiner Spieler legt und ihm ein breiter Kader zur Verfügung steht.

Es schien fast so, als würden sich die Adler nach zahlreichen vergebenen Chancen gegen die Roten Bullen in ihr Schicksal ergeben. Sollte das der Fall gewesen sein, täte der Trainerstab gut daran, die Köpfe der Spieler wieder frei zu bekommen, damit sich dieses Gefühl nicht verfestigt. Im Duell zweier gleichstarker Gegner spielt die psychologische Komponente eine entscheidende Rolle. Es war in der Meistersaison einer der Gründe für den Titelgewinn, dass die Mannschaft immer an sich geglaubt hat. Das hat sie im wahrsten Sinn des Wortes beflügelt. Dieser Geist muss sich wieder breit machen in Mannheim, sonst wächst die Unsicherheit. Das wäre aber das falsche Signal an die Konkurrenz.

