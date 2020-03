Falsches Signal, falsche Zeit

Die Frage stellte sich von Anfang an: Wie geht es mit den im Schnitt um 30 Prozent ermäßigten Green-City-Fahrscheinen für Busse und Bahnen in Mannheim und Ludwigshafen eigentlich weiter, wenn die finanzielle Förderung des Bundes ausläuft? Die knallharte Antwort haben die Städte nun gegeben.

Dabei kommt die Vollbremsung, die sie jetzt beim preisgünstigen Fahrschein hinlegen, nicht überraschend. Denn es war von Beginn des Versuchs im Januar 2019 an klar, dass die knapp 30 Millionen Euro, die Berlin für Green-City bewilligte, nicht reichen würden, um Fahrscheine zwei Jahre lang billiger abzugeben. Zumal auch neue Fahrzeuge und verdichteter Taktverkehr im Busbetrieb mit dem Geld finanziert werden mussten.

Die Nahverkehrsmacher in den Rathäusern der Metropolregion haben also vollkommen recht, wenn sie darauf hinweisen, dass das abrupte Green-City-Aus erst einmal nichts mit dem grassierenden Coronavirus zu tun hat. Sie konnten sich ohnehin nie richtig mit der Idee anfreunden, Bus- und Bahnfahren solle für die Passagiere wenig oder gar nichts kosten. Denn die bisherigen Erkenntnisse aus dem Modellstadt-Versuch zeigen: Neue Fahrgäste lockt man mit einem verbesserten, nicht mit einem verbilligten Angebot aus ihren Autos heraus. Auf den Preis der Fahrkarte kommt’s dabei kaum an.

Und die Corona-Krise? Sie spielt natürlich eine Rolle. Die Millionenbeträge, die der Bund schon vor der Pandemie nicht überweisen wollte, kommen jetzt garantiert nicht mehr. Etwa drei Viertel der Fahrgäste aus normalen Zeiten bleiben womöglich noch wochenlang zu Hause. Da fällt es nicht mehr ins Gewicht, dass Job-Ticket, verbilligter E-Tarif und verdichtete Buslinien weiterlaufen sollen, wenn die Krise ausgestanden ist. Aber für alle, die jetzt so bitter auf Bus und Bahn angewiesen sind, um zur Arbeit und zum Einkaufen zu gelangen, ist die überstürzte Rückkehr zum Regeltarif nichts anderes als eine saftige Fahrpreiserhöhung – und somit das falsche Signal zur falschen Zeit.

