Farbenspiele

Einer Koalition mit den Grünen und der SPD hatte der baden-württembergische FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke nach der Landtagswahl 2016 ziemlich schnell eine Absage erteilt und weitere fünf Jahre Opposition vorgezogen. Vor der nächsten Wahl zeigen sich Rülke und vor allem Parteichef Michael Theurer offener. Die Sehnsucht ist nach zehn Jahren ohne Regierungsbeteiligung spürbar gewachsen.

Als kleinste Partei im Landtag tun sich die Liberalen schwer, Aufmerksamkeit zu erringen und ihre politische Notwendigkeit zu belegen. Die Corona-Pandemie, in der alle Ministerpräsidenten unabhängig von der Parteizugehörigkeit ihre Beliebtheit steigern konnten, hat das Problem für die FDP noch einmal verschärft. Selbst als kleiner Koalitionspartner käme man da besser weg. Zwar würde Rülke weiterhin eine Deutschlandkoalition in den Farben Schwarz-Rot-Gelb bevorzugen. Dass es für das traditionelle bürgerliche Bündnis von CDU und FDP alleine reichen wird, glauben derzeit nicht einmal die größten Optimisten. Aber zur Not würde Rülke seine Partei auch in ein Bündnis unter Führung der Grünen bugsieren, die dank Winfried Kretschmann derzeit die Nase vorn haben.

Das Wahlprogramm jedenfalls verbaut keine Machtoption. Allerdings ist die Lage acht Monate vor der Wahl noch unübersichtlich. Dafür sorgen vor allem die Corona-Pandemie und die Folgen. Spitzt sich dann der Wahlkampf auf ein spannendes Duell zwischen Kretschmann und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zu, tun sich die kleineren Parteien noch schwerer. Da will die FDP sich für alle Fälle wappnen.

