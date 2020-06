Farce mit Folgen

Der Hintergrund ist klar: Wenn der europäische Fußball-Verband UEFA in dieser Woche über die Fortsetzung seiner Wettbewerbe entscheidet, geht es in erster Linie nicht um das Spiel an sich. Zum Markenkern des Geschäfts, das hat die Corona-Krise mit den Existenznöten der deutschen Clubs erneut gezeigt, gehören nun einmal der globalisierte Gigantismus und der Kapitalismus in Reinkultur. Das Geld genießt die höchste Priorität, die Einnahmen sind überlebenswichtig – und insofern ist klar, dass die europäischen Club-Wettbewerbe fortgesetzt werden müssen. Die Frage nach dem sportlichen Wert darf trotzdem gestellt, über die Langzeitfolgen muss sogar diskutiert werden.

Denn wenn im August die Champions League zu Ende gespielt wird, kann es keine Chancengleichheit geben. Die Bundesliga-Clubs kommen dann aus einer mehrwöchigen Pause, die Vereine aus Frankreich haben seit Monaten kein Spiel mehr bestritten. Die Ligen in Italien, England und Spanien enden Mitte und Ende Juli. Die Spieler bleiben also im Rhythmus, vielleicht sind sie aber auch müde. Doch allein das zeigt schon: Die unterschiedlichen Voraussetzungen machen aus den Europapokal-Wettbewerben Farce-Veranstaltungen, die zugleich den Startpunkt einer Terminhatz für die Nationalspieler bilden. Denn längere Pausen sind für sie auf absehbare Zeit undenkbar.

Extreme Dauerbelastung

Schon im September soll die Bundesliga fortgesetzt werden, im Sommer 2021 steht die Europameisterschaft an. Direkt nach dem EM-Turnier starten die Spieler wieder bei ihren Vereinen durch – und man könnte meinen, dass sie sich zumindest im Sommer 2022 erholen könnten. Da aber die WM in Katar im November/Dezember 2022 ausgetragen wird, muss die Spielzeit 22/23 entsprechend früh beginnen und die Pause verkürzt werden. Wahrscheinlich schon Ende Juli 2022 geht es wieder los – und damit deutlich früher als sonst. Es folgt bis kurz vor Weihnachten die Wüsten-WM, danach wird die Bundesliga fortgesetzt. Und gewiss möchte der Weltverband FIFA irgendwann auch noch seine Kirmes-Veranstaltung namens Club-WM durchziehen.

Kurzum: Den Stars droht eine extreme Dauerbelastung von fast drei Jahren. Für ihre persönliche Leistungsfähigkeit und die Qualität der Begegnungen wird das kaum förderlich sein. Und für die Gesundheit sowieso nicht.

