Fast schon goldene Zeiten

Womit der zweite Punkt angesprochen ist: Neben den hervorragenden Zahlen in Zeiten immer größerer Konkurrenz hat sich die Beziehung zwischen Theater und Akademie vollkommen entspannt. Erinnern wir uns: Es gab vor allem Ende des letzten und Anfang dieses Jahrtausends, also in der Intendanz Ulrich Schwabs, eine große Angst, das Theater könne die Akademie einfach schlucken. Sie, die Angst, hat sich in der Spätphase von Opernintendant Klaus-Peter Kehr schon etwas und unter Albrecht Puhlmann dann ganz erübrigt. Puhlmann und Ulrich Grau scheinen an einem Strang zu ziehen. Das zahlt sich aus. Entweder in einer friedlichen Koexistenz. Oder eben finanziell. Gemeinsam stark sein – das scheint die Devise. Gut so!

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018