Fatale Botschaft

Der Begriff Manchester-Kapitalismus bezeichnet eine Phase der industriellen Revolution in Großbritannien. Und er beschreibt grob gesagt eine Wirtschaftspolitik, die eine Regulierung durch den Staat nicht vorsieht. Nun liegt diese Zeit schon ein wenig zurück – trotzdem ist diese Bezeichnung gerade wieder brandaktuell. Schließlich hat der Fußball-Club Manchester City mit dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS erlebt, dass eine Regulierung des Wettbewerbs durch den Europäischen Verband UEFA auch nicht so richtig gewollt ist. Anders lässt sich kaum noch erklären, was die Richter da entschieden: Denn zur allgemeinen Verwunderung wurde City nur noch bestraft, weil der Club sich einer Zusammenarbeit mit den UEFA-Ermittlern verweigerte. Warum der entthronte englische Meister das wohl tat?

Täuschen und aussitzen

Keine Frage: Mit dem Urteil hat der CAS nicht nur eine große, sondern eine historische Chance vertan, das Financial Fairplay zu stärken. Mehr noch: Der Sportgerichtshof lässt die UEFA wie einen zahnlosen Tiger dastehen, bestraft nebenbei seriös wirtschaftende sowie die Regeln befolgende Vereine wie den FC Bayern und sendet noch dazu ein geradezu fatales Signal aus. Die Botschaft: Man kann tricksen und täuschen, muss die Geldströme nur in einem undurchsichtigen Geflecht verstecken und bei Fragen der UEFA schweigen, um die Schummelei bis zur Verjährung auszusitzen. Genau das ist nämlich gerade am Beispiel Manchester City passiert.

Bei Paris Saint-Germain sowie allen anderen von Oligarchen, Scheichs und sonstigen Investoren geführten Clubs wird man dieses enttäuschende Urteil mit großem Interesse verfolgt haben. Das Motto lautet künftig: Nur wer sich richtig dumm anstellt, hat auch etwas zu befürchten. Ansonsten kann eigentlich jeder machen, was er will. Die sportjuristische Legitimation zum Betrügen gab es schließlich von den CAS-Richtern höchstpersönlich. Kurzum: Frechheit siegt, sie führt vielleicht sogar zum Champions-League-Triumph von Manchester City. Es wäre zweifelsohne die traurige Krönung dieser einzigartigen Farce.

