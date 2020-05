Seit Ausbruch der Pandemie werden dem Föderalismus häufig Loblieder gesungen. Ob das die richtigen Melodien sind, ist indes noch nicht ausgemacht. Die Töne, die jetzt aus Thüringen erklingen, lassen da jedenfalls große Zweifel aufkommen. Ministerpräsident Bodo Ramelow will die wichtigsten Corona-Auflagen – Maskenpflicht, Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen – bald aufheben. Dafür ist ihm nicht nur in seinem Bundesland der Beifall vieler Bürger sicher. Das ist das Problem. Ramelows Vorstoß mag inhaltlich berechtigt sein, aber er sendet damit ein fatales Signal.

Bisher – darin sind sich ausnahmsweise alle Experten einig – war das vernünftige Verhalten des allergrößten Teils der Bevölkerung einer der Gründe dafür, warum sich das Virus weniger stark ausgebreitet hat als befürchtet. Aber mittlerweile lässt die Akzeptanz für die Regeln stark nach. Viele werden das in ihrem Bekanntenkreis beobachten können. Mehr und mehr Menschen meinen, sie müssten es mit dem Infektionsschutz angesichts der niedrigen Fallzahlen nicht mehr so genau nehmen.

So ähnlich argumentiert Ramelow. Er verweist zwar mit Recht auf die nur noch 245 Infizierten in ganz Thüringen. Aber in Mannheim (aktuell 16) etwa sind es, umgerechnet auf die Einwohnerzahl, prozentual sogar noch weniger.

Die unterschiedliche Geschwindigkeit bei den Einschränkungen wie bei den Lockerungen wurde bisher damit begründet, die Situation in den Ländern sei eben sehr unterschiedlich. Das war und ist sie auch. Aber noch größere Unterschiede gibt es deutschlandweit zwischen den Kommunen. Soll da jetzt jedes Gesundheits- und Ordnungsamt machen, was es für richtig hält? Das wäre kein Föderalismus, sondern totales Chaos.

Die Ministerpräsidenten sollten sich mit Kanzlerin Angela Merkel dringend wieder auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen. Natürlich kann es da Spielräume geben, die sich – je nach örtlicher Infektionslage – unterschiedlich nutzen lassen. Aber die allgemeinen Regeln müssen in den wichtigsten Punkten für alle gleich sein.

Werden Vorschriften als willkürlich oder ungerecht empfunden, setzen sich über sie – sofern keine drastischen Strafen drohen – die Menschen hinweg. Das gefährdet auch das Vertrauen in die Politik. Da ist besonders mit den unverhältnismäßig langen Schul- und Kitaschließungen bereits viel zerstört (wobei hier die Nachteile des föderalen Systems von den starren Kultusbürokratien kongenial verstärkt werden).

Nun ist es Zeit, die Akzeptanz für die staatliche Corona-Politik wieder zu erhöhen. Mit einheitlichen, maßvollen Lockerungen.

