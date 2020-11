Fatales Signal an die Bürger

Jeder von uns hat es in der Hand, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das fängt mit dem mehrmaligen Händewaschen am Tag an, geht mit dem Tragen der Mund-Nase-Bedeckung weiter und hört mit der Vermeidung nicht dringender sozialer Kontakte auf. Entsprechende Appelle der Politiker gibt es immer wieder. Seit die magische Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht (und deutlich überschritten) ist, greift der Staat auch in die Freiheitsrechte der Bürger ein. Gaststätten und andere beliebte Einrichtungen bleiben für vier Wochen im November geschlossen, Treffen in der Öffentlichkeit werden auf fünf Personen oder zwei Haushalte beschränkt.

Die Botschaft hinter all dem lautet: Die Lage ist ernst, die Gesundheit und das Leben vieler Menschen sind in Gefahr. Vor diesem Hintergrund ist es das absolut falsche Signal, dass der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises die Bekanntgabe tagesaktueller Werte am Wochenende aussetzt. Solange die Zahlen niedrig waren, kann man das verstehen. Aber jetzt, wo die harten Regeln mit der hohen Inzidenz begründet werden, haben die Bürger ein Recht darauf, die Zahlen sofort zu erfahren, wenn sie dem Landratsamt vorliegen. Mit dem jetzigen Vorgehen riskiert Stefan Dallinger, dass bei den Bürgern die Botschaft ankommt, das mit Corona sei doch alles nicht so schlimm. Das aber wäre ein fatales Signal und könnte am Ende alles noch viel schlimmer machen. Der Landrat sollte deshalb einlenken.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020