Faule Ware

Die Signale im Vorfeld waren eindeutig. An der Entscheidung des DFB-Bundestags, den Spielbetrieb in der 3. Liga fortzusetzen, konnte allenfalls noch die Deutlichkeit überraschen, mit der die Delegierten für den Neustart am Samstag votierten. Dass damit endlich Ruhe in den lautstarken Streit einkehren wird, darf allerdings bezweifelt werden. Schließlich ändert das Ja zum Neubeginn rein gar nichts an den Ursachen der Streitereien, die der untersten Klasse des deutschen Profi-Fußballs zuletzt alles andere als zuträglich waren.

Das hat vor allem damit zu tun, dass es an den 20 Drittliga-Standorten zum Teil völlig unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen gibt. Die so oft und viel beschworene Solidarität unter den Konkurrenten ließ sich so zu keiner Zeit herstellen und unter dem Druck der Krise traten diese Egoismen nur umso schärfer zu Tage. Und so vordergründig manche Rufe nach einem Saisonabbruch oder die Hoffnung auf einen Neustart zum Teil waren, machten sie abgesehen von den vielen sachlich richtigen Argumenten dennoch deutlich, dass dieser Liga aufgrund ihrer stiefmütterlichen Ausstattung nicht einfach ein „Weiter so“ nach Gutsherrenart verordnet werden kann.

Natürlich steht der DFB auch bei seinen Partnern im Wort, die ihre Gelder nur fließen lassen, wenn der Verband in Form eines Spielbetriebs liefert. Doch die Ware, die ab Samstag gezwungenermaßen wieder auf den Markt kommt, hat wenig mit einem sportlich fairen Wettbewerb zu tun, der immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Mit Blick auf die unterschiedlichen Startvoraussetzungen einzelner Teams ist Wettbewerbsverzerrung da wohl noch eine Untertreibung, einige Mannschaften werden aufgrund des Mammutprogramms schon bald nicht mehr ihre beste Elf spielen lassen können. Die Schuldzuweisungen untereinander und in Richtung des Dachverbands werden so kein Ende nehmen.

Hoffnung in diesem heillosen Durcheinander macht allenfalls die angedachte Arbeitsgruppe, die das wackelige Konstrukt der 3. Liga in eine bessere Zukunft führen soll. Auch die Überlegungen zu einem Neustart wären in so einer Task Force gut aufgehoben gewesen, um mehr Konsens zu schaffen. Ob das viele zerschlagene Porzellan aber auf die Schnelle wieder gekittet werden kann, bleibt fraglich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020