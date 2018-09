Fehlender Draht

Ralf Rangnick hat die Peitsche herausgeholt. Nach der ideenlosen Vorstellung von RB Leipzig beim 2:3 in der Europa League gegen Salzburg packte der Coach seine Profis bei der Ehre und kündigte Sanktionen an. Es ist zwar nicht nur das gute Recht, sondern auch die Pflicht eines Trainers, das spielende Personal wieder in die Spur zu bringen, wenn diesem ein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Die Vorkommnisse bei den Sachsen werfen aber auch Fragen auf, die Rangnick nicht gut aussehen lassen.

Der 60-Jährige will Verfehlungen seiner Schützlinge erst am Tag nach der Europapokalpartie erfahren haben. Hätte er gewusst, dass einige Spieler das „Dosen-Duell“ wohl nicht ganz ernst genommen haben, hätte er schon vor dem Anpfiff personelle Konsequenzen gezogen – und nicht erst in der Halbzeitpause.

Ziele in Gefahr

Beim einzigen Bundesliga-Team, das auf europäischer Bühne mit einer Niederlage in die Gruppenphase startete, ist Rangnick der größte Verlierer. Es mehren sich die Anzeichen, dass er den Draht zu seinen Spielern verloren hat. Nicht anders ist zu erklären, dass einige anscheinend machen, was sie wollen und die großen Ziele des Clubs gefährden.

Rangnick hat ein Mentalitätsproblem bei seiner Mannschaft festgestellt. Mentalität wird aber in jedem Sportverein von den (sportlichen) Entscheidungsträgern vorgelebt. Schon unmittelbar nach dem Abgang von Ralph Hasenhüttl gab es Stimmen, die die Rückkehr des „Professors“ auf die Trainerbank kritisierten. Bei der Kaderplanung mag Rangnick seine Stärken haben – ob er der richtige Mann für die tägliche Arbeit auf dem Platz ist, steht auf einem anderen Blatt.

