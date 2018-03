Fehlendes Bewusstsein

Anzeige

Was für ein tiefer Fall: Bei seinem ersten Abschied aus der Konzernspitze 2011 wurde Herbert Bodner noch als großer Gestalter gefeiert, der den klassischen Baukonzern zum margenstarken Dienstleister umbaute. Damals liefen die Geschäfte glänzend, die immer wiederkehrenden Korruptionsfälle in Nigeria wurden eher als kleine Störfeuer wahrgenommen angesichts satter Dividenden und Gewinne – auch von den Aktionären. Und auch als Interimschef kam er 2014 als Retter daher.

Inzwischen zeigt sich, dass die vielen Zukäufe, die einst das Wachstum brachten, nicht richtig in den Konzern integriert wurden und unerkannte Risiken zu Altlasten werden. Die Ursachen für Bilfingers jüngste Existenzkrise lassen sich bis in Bodners scheinbar goldene Ära zurückverfolgen. Und nun also die Schadenersatzforderungen „seines“ Konzerns. Offiziell gibt es keine Reaktion von Bodner, doch dürfte es ein großer Schlag für ihn sein. Jetzt ist er neben Roland Koch zu Bilfingers Buhmann geworden.

Ob den Spitzenmanagern tatsächlich Pflichtverletzungen nachgewiesen werden können, lässt sich schwer abschätzen. Offenbar fehlte damals die Sensibilität für die Korruptionsgefahren – ähnlich wie beim Bestechungsskandal um Siemens. Mit den Folgen der Versäumnisse kämpft Bilfinger aber jetzt noch.