Fehlendes Format

Am Montag kam Reinhard Grindel noch einmal in den Genuss eines Abends, wie er ihn mag. Roter Teppich, drängelnde Fotografen, die Ikonen des deutschen Fußballs wie Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus machten ihre Aufwartung. Die Gala zur Eröffnung der „Hall of Fame“ im deutschen Fußball-Museum in Dortmund war der letzte große Termin, den der 57-Jährige in seiner Funktion als DFB-Präsident wahrnehmen durfte. Gestern trat Grindel zurück. Der Druck aus Medien, Liga und Verband ließ dem früherem CDU-Bundestagsabgeordneten keine Wahl mehr.

Es war eine überfällige Entscheidung, Grindel hatte sich als DFB-Boss völlig untragbar gemacht: Die in den vergangenen Tagen bekannt gewordenen Klebrigkeiten – ein nicht offiziell angegebener jährlicher Nebenverdienst bei einer DFB-Tochter in Höhe von 78 000 Euro und die Annahme einer Luxusuhr von einem ukrainischen Oligarchen – zwangen den gelernten Journalisten endgültig in die Knie.

Das sind die Auslöser, die Ursachen liegen tiefer. Grindel ist nicht wegen dieser beiden Verfehlungen gescheitert, die hässliche Erinnerungen an die Gier und die Korruption unter mächtigen Fußball-Funktionären in der jüngeren Vergangenheit wecken. Er hatte auf den meisten relevanten Feldern schlicht nicht das Format für den Job als DFB-Boss.

Kommunikativer Schlingerkurs

Die Liste seiner Fehltritte, Kommunikationspannen, Affärchen und Taktlosigkeiten ist endlos lang. 2016 war Grindel angetreten, um beim DFB nach dem moralischen Tiefpunkt des Sommermärchen-Skandals wieder Werte wie Anstand, Transparenz, Bodenständigkeit und Ehrlichkeit in den Vordergrund zu rücken. Drei Jahre später liest sich die Bilanz seiner Amtszeit verheerend.

Grindel vermittelte stets den Eindruck, dass der wichtigste Punkt seiner Agenda darin bestand, sich in dem ihm durch glückliche Umstände zugefallenen Amt zu behaupten. Da war er ganz Polit-Profi. Und sonst?

In der Debatte um die Erdogan-Fotos unterließ der Mann, der dem stramm konservativen CDU-Flügel zugerechnet wird, ein klares Statement gegen rassistische Untertöne. Als rechtsextreme Fans in Chemnitz einen alten Neonazi-Weggefährten mit Zustimmung des Vereins offiziell betrauerten und als drei Zuschauer beim Länderspiel gegen Serbien Leroy Sané als „Neger“ beschimpften, schwieg Grindel. Das heißt aber nicht, dass der DFB-Boss sonst wenig mitteilsam gewesen wäre. „Wenn er drei Aussagen zu einem Thema binnen einer Woche macht, sind vier Meinungen dazu auf dem Markt“, ätzte neulich der frühere DFB-Pressesprecher Harald Stenger über Grindels opportunistischen Schlingerkurs. Damit ist es jetzt vorbei.

Dass Grindel trotz des unehrenhaften Rücktritts aber seine gut dotierten Sitze in den Gremien bei Fifa und Uefa behalten darf, muss man nicht verstehen. Es ist jedoch irgendwie auch „typisch DFB“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019