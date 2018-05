Fehlgriff im Tor

Anzeige

Wenn es im Sport ums Eingemachte geht, greifen die Nordamerikaner zu einem genauso prägnanten wie eingängigen Slogan: „Do or Die“. Frei übersetzt heißt dieses Motto, das bei der Eishockey-WM auch für die deutsche Nationalmannschaft gilt: Tu es – oder stirb!

Die Mannschaft von Trainer Marco Sturm hat gar keine andere Wahl als zu siegen. Diese Drucksituation ist nicht nur den besonderen Umständen nach dem Olympia-Coup von Pyeongchang geschuldet, sondern hat sich das DEB-Team auch zu einem guten Teil selbst eingebrockt.

Klar, die Ausgangslage vor der WM war nicht rosig: Einige Olympia-Helden wie Mannheims Routinier Marcel Goc waren nach dem größten Erfolg in ihrer Karriere aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, andere mussten nach einer kräftezehrenden Saison verletzungsbedingt absagen, wieder andere gaben wichtige persönliche Gründe an: Das Team, das in Dänemark auf dem Eis steht, hat mit der Silbermannschaft nichts gemein.