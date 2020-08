Feiern, bis der Arzt kommt

Wer Kinder im Teenager-Alter hat, der weiß relativ genau, welche Bedeutung dem Virus in dieser Altersklasse in den vergangenen Wochen beigemessen wurde. Sie ging glatt gegen Null. Zusammen kicken, zusammen Playstation zocken, zusammen bei Freunden übernachten – es gab Nachholbedarf nach dem beschwerlichen Corona-Frühling mit Fernunterricht, ohne Sportwettkämpfe und ohne Partys. Wer will es dem

...