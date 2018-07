Anzeige

Dies als Fehleinschätzung zu bezeichnen, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Denn die seit jeher über die EU zerstrittene konservative Partei droht nun an der Europafrage zu zerbrechen. Ganz abgesehen davon, dass das Referendum die Nation tief gespalten hat. Die ohnehin angezählte Regierungschefin Theresa May wirkt in all dem Durcheinander wie eine Marionette. Es erscheint jedenfalls unwahrscheinlich, dass sie diese Rücktrittswelle politisch übersteht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.07.2018