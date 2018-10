Feinjustierung sinnvoll

Bereits zum fünften Mal wird in diesem Jahr der SportAward der Metropolregion Rhein-Neckar vergeben. Seit der Premiere hat sich nicht nur der ehemalige „Victor“, der nach Urheberrechtsstreitigkeiten nicht mehr so heißen darf, in Form und Gewicht verändert. Nein, die Verantwortlichen haben die Kriterien für die Vergabe des kleinen Goldkerls für großartige Leistungen im Sport in den vergangenen Jahren ein paar Mal überarbeitet. Es gab Zeiten, da wurde versucht, zwischen Profi- und Amateurmannschaften zu trennen. Das gelang nicht immer. Jetzt wird ein SportAward an das sogenannte Top-Team vergeben. Dass es dort die Eulen Ludwigshafen, als Handball-Erstligist mit bescheidenen Mitteln, oder die Serien-Meister des AV Speyer im Gewichtheben schwer haben gegen die TSG Hoffenheim oder die Rhein-Neckar Löwen, ist klar. Dass es Überraschungen geben kann, zeigt jedoch die Nominierung der Grün-Weissen aus Mannheim für ihren DM-Titel im Tennis.

Über eine Nachjustierung ihrer Kriterien sollten die Gremien hingegen in der Kategorie Top-Talent nachdenken. Da scheint die Altersgrenze mit bis zu 23 Jahren zu hoch angesetzt. Nicht nur im Fußball oder Handball zählen Athleten bereits früher zu den Leistungsträgern ihrer Teams. Damit beim SportAward Talente tatsächlich eine Chance haben, wäre ein Limit bei U 19 oder U 18 sinnvoll.

