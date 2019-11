Feuer am Lodern halten

Der Festakt in Leimen wirkte fast wie ein Klassentreffen. Teilweise hatten sich die Gäste seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen, teilweise erst am Vortag zusammengesessen – immer mit dem selben Ziel: die Sportregion Rhein-Neckar voranzubringen. Wohin die Absichtserklärung, die vor 15 Jahren auf dem Hockenheimring unterzeichnet wurde, führen würde, hätte sich damals kaum jemand zu träumen gewagt.

Da ohne Scheuklappen zusammengearbeitet wurde, gibt es heute einen „Sport-Award“, eine bundesweit einmalige Athletenförderung, die in gemeinsamen Olympia-Teams mündet.

Die Vernetzung der mittlerweile über 200 Mitglieder der Sportregion ist deren größter Erfolg. Es ist gelungen, Kommunen, Vereine, Verbände, die Wissenschaft und die Wirtschaft aus drei Bundesländern dazu zu bringen, ihre Stärken einzubringen, sich für die Belange, Probleme aber auch Lösungsansätze der anderen zu interessieren.

Es bleibt eine Mammutaufgabe, dieses „Feuer“ am Lodern zu halten. Dazu können Identität stiftende Groß-Veranstaltungen ihren Beitrag leisten. So bietet sich der Region und den Sponsoren die Möglichkeit, sich bundes-, europa- oder sogar weltweit zu präsentieren.

Ohne Helfer, egal ob beim Solheim Cup oder dem Internationalen Deutschen Turnfest, wären solche herausragenden Wettbewerbe allerdings nicht zu stemmen. Diese Freiwilligen sind das Fundament, das nicht vergessen werden darf. Dass alle zwei Jahre beim „SportAward“ auch ein Ehrenamtspreis vergeben wird, ist wichtig. Die Resonanz auf die 2007 und 2012 veranstalteten Feste unter dem Titel „You are the Champions“ wie auch die Rückmeldungen aus dem Projekt „Sportverein 2020“ haben aber gezeigt, dass die Anerkennung für unermüdliche Arbeit Balsam für die Seele der Helferinnen und Helfer ist. Will die Sportregion ihren erfolgreichen Weg weiterbeschreiten, wäre es wichtig, dass sie das Engagement für den Breitensport genauso ernst nimmt, wie das für ihre Topathleten. Dies hat sie bislang ausgezeichnet.

