Feuerwehr sucht Frauen

Mannheim.Erstmals gibt es in einem Grundlehrgang der Mannheimer Feuerwehr eine weibliche Mehrheit. Fünf Frauen und vier Männer nehmen daran teil. Sie werden ausgebildet, um danach als Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr auszurücken. Bei der Freiwilligen Feuerwehr liegt der Anteil der weiblichen Mitglieder in Mannheim bei knapp 13 Prozent und damit etwas über dem Landesschnitt, teilte die Feuerwehr mit. Durch die Jugend- und Kinderfeuerwehren, in die viele Mädchen eintreten, nimmt der Anteil seit Jahren zu. Die Berufsfeuerwehr, die acht Frauen unter 300 Einsatzbeamten hat, würde gern mehr weibliche Mitarbeiter einstellen. Von 100 Bewerbern seien aber nur zwei bis drei weiblich, da ein technischer Beruf verlangt werde. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020