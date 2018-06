Anzeige

Noch vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist mit dem SPD-Parteitag am Wochenende der Wahlkampf in Hessen eröffnet worden. Zwar wird er sicher erst so richtig in Gang kommen, wenn die Wettkämpfe auf dem Rasen in Russland beendet sind, wahrscheinlich sogar erst nach den Sommerferien. Doch dann wird gewiss nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit der Blick auf die Landtagswahl am 28. Oktober gerichtet sein.

Denn es geht um viel mehr als in Bayern, wo zwei Wochen zuvor aller Voraussicht nach vor allem darüber entschieden wird, ob und welchen Koalitionspartner sich CSU-Ministerpräsident Markus Söder suchen kann. In Hessen ist dagegen derzeit völlig offen, wer die künftige Landesregierung stellt.

Die traditionellen Konstellationen von Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün gelten schon lange nicht mehr. Das trifft erst recht für Wiesbaden zu, wo vor viereinhalb Jahren die lange heftig verfeindeten Parteien CDU und Grüne die erste Koalition in einem Flächenland bildeten. Und die arbeitet entgegen aller Unkenrufe bis heute reibungslos und vertrauensvoll zusammen.