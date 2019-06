Flexible Modelle gefragt

Fast jede dritte Frau arbeitet in einem sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnis – also einem Mini-, einem Teilzeitjob oder mit einem befristeten Vertrag. Die Zahl ist alarmierend, schon allein wegen des damit verbundenen wirtschaftlichen Risikos für die Betroffenen. Schließlich arbeiten Frauen darüber hinaus häufig in Berufen, bei denen die Gehälter ohnehin nicht gerade üppig sind: im sozialen Bereich zum Beispiel oder im Handel. Vor allem im Alter drohen den Frauen deshalb teils gravierende Versorgungslücken. Auch für Karriereschritte erweist sich Teilzeit immer noch häufig als großer Hemmschuh – was wiederum die Verdienstmöglichkeiten weiter schmälert.

Zumindest eine leichte Verbesserung könnte künftig die sogenannte Brückenteilzeit bringen, die seit Anfang des Jahres gilt. Sie erlaubt Beschäftigten, ihre Arbeitszeit für eine befristete Dauer zu reduzieren, ohne den Anspruch auf eine Vollzeitstelle zu verlieren. Damit soll verhindert werden, dass Angestellte, die ihre Stundenzahl einmal heruntergefahren haben, unfreiwillig in der Teilzeitfalle stecken bleiben – auch dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sie eigentlich wieder voll arbeiten könnten.

In der Pflicht sind aber auch die Unternehmen: Sie müssen noch stärker flexible Arbeitszeitmodelle wie Home-Office anbieten. Frauen wie Männer bekommen so die Möglichkeit, auch eine Vollzeit- oder zumindest eine vollzeitnahe Stelle mit ihrem Privat- und Familienleben zu vereinbaren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019