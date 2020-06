Flickenteppich Badeseen

Vor einigen Wochen dachten wohl nur Berufsoptimisten, dass im Juni Freibäder und Seen in Deutschland wieder öffnen könnten. Im April wurden alle Großveranstaltungen bis Ende des Sommers abgesagt, Urlaubsreisen für unwahrscheinlich erklärt und der Corona-Höhepunkt noch erwartet. Dass die Pandemie weniger dramatisch verlief, als zunächst angenommen wurde, ist ein Erfolg, der auf gutes Krisenmanagement und diszipliniertes Verhalten der Bevölkerung zurückzuführen ist. Dass es bei den Lockerungen der Maßnahmen teilweise aber chaotisch zugeht, zeigt das Beispiel der Badeseen in der Metropolregion. Insbesondere die Landesregierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geben hier keine gute Figur ab.

Bewährt hat sich in der Krise der Föderalismus. Das Virus verbreitet sich regional ungleich. Dank der föderalen Struktur kann in Deutschland präzise auf die unterschiedlichen Situationen in den Regionen reagiert werden – auf so ein Vorgehen haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten auch bei der schrittweisen Lockerung des Shutdowns geeinigt. Dementsprechend falsch wäre es, wenn in Berlin entschieden würde, wann die Badeseen zwischen Allgäu und Mecklenburgischer Seenplatte wieder öffnen dürften. Zu Recht liegt die Verantwortung hierfür bei den Landesregierungen, die die Zustände in ihren Bundesländern genauer einschätzen können. Allerdings muss diese Entscheidungsgewalt sinnvoll genutzt werden. Dass in Baden-Württemberg Seen am 6. Juni öffnen dürfen, wenige Tage vorher aber noch keine landespolitischen Richtlinien bekannt waren, weckt bei Betreibern und Badegästen Ärger und Unverständnis. Denn nur mit ausreichend Vorbereitungszeit steht dem Badevergnügen nichts im Weg. Noch unübersichtlicher stellt sich die Situation in Rheinland-Pfalz dar. Die unpräzisen Vorgaben der Landesregierung führen dazu, dass manche Landkreise das Baden in Seen erlauben, andere Landräte für die Öffnung noch auf ein Signal aus Mainz warten wollen.

Die Landesregierungen müssen aufpassen, dass sie durch schwammige Ankündigungen keine zu hohen Erwartungen wecken, die sie dann nicht einhalten können. Ansonsten verspielen sie viel Vertrauen und sorgen für enttäuschte Bürger. Eine klare Regelung, ob und wie das Besuchen von Badeseen erlaubt ist, wäre wünschenswert. Klar ist die Situation in Hessen: Hier wissen die Menschen, dass sie bis Mitte Juni auf ihren Badespaß verzichten müssen.

