Flügelstreit

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke ruft empört „Verrat“ über den Rausschmiss seines Gesinnungsfreundes Andreas Kalbitz. Dabei ist gar nichts verraten worden; die rechtsextreme Vergangenheit und heutige Gesinnung von Kalbitz waren wohlbekannt. Höcke dürfte bei seiner Wortwahl an die Zeiten Hitlers und Stalins gedacht haben, als innerparteiliche Kämpfe von solchen Begriffen geprägt waren. Der Mann hat seine Geschichtsbücher gelesen.

Kalbitz, der am Sonnabend noch mit Neonazis in Prenzlau gegen die Corona-Beschränkungen des Staates demonstrierte, wird wohl kaum ausgerechnet staatliche Gerichte zu Hilfe rufen; Höcke versucht einen Aufstand der Basis zu organisieren und hatte damit in der Brandenburger Landtagsfraktion am Montag schon mal Erfolg.

Bisher hatte die AfD-Führung, auch Parteisprecher Jörg Meuthen, kein größeres Problem mit Leuten wie Kalbitz. Die Mischung aus Baseballschläger-Generation, zugereisten Neonazis und sogenannten besorgten Bürgern war in den neuen Ländern ein so großer Erfolgsgarant, dass man fünfe gerade sein ließ. Lange auch die Kriterien für einen Parteiausschluss. Ein entsprechendes Verfahren gegen Höcke wurde vor zwei Jahren fallengelassen. Meuthen nahm sogar an dessen Kyffhäuser-Treffen teil und sagte noch 2019, ihm widerstrebe „alles, aber auch alles“, Kalbitz als Rechtsextremisten zu bezeichnen. Der Mann sei „hochgebildet“.

Seit das Damoklesschwert der Überwachung durch den Verfassungsschutz über der AfD hängt, liegt die Sache anders. Die AfD droht nun die von ihr beanspruchte „Bürgerlichkeit“ auch ganz offiziell zu verlieren – und damit den Mitglieder- und Spendennachschub aus diesen Kreisen. Jedenfalls im Westen. Außerdem war der rechte „Flügel“ um seinen Chefideologen Höcke und seinen eigentlichen Anführer Kalbitz zuletzt immer stärker – und frecher – geworden. Meuthen und anderen aus dem national-liberalen Lager drohte die schleichende Entmachtung, auch der Verlust lukrativer Mandate.

Inhaltlich weitete sich der Spalt zwischen den Wirtschaftsliberalen im Westen und den Völkisch-Nationalen im Osten ebenfalls. Und nicht immer gibt es eine Flüchtlingskrise oder Corona, um so etwas zu überdecken.

Der Rausschmiss von Kalbitz ist ein erster Zug im Kampf der rechten Diadochen um Macht und Einfluss. Vorteil der Nationalliberalen diesmal: die im Vergleich zum Fall Höcke besondere Offensichtlichkeit der Statutenverstöße durch Kalbitz. Und die Tatsache, dass wegen Corona gerade kein Bundesparteitag stattfinden kann, auf dem die Rechtsradikalen sofort Rache nehmen könnten. Die Mehrheit dafür hätten sie wohl, zumindest, wenn die Opportunisten um Alexander Gauland und Alice Weidel sie weiter unterstützen. Dann wäre es um Meuthen geschehen.

Um die ganze Schmuddel-Fraktion loszuwerden, müsste sich die AfD freilich nicht nur von einzelnen Personen und ihrer Vergangenheit distanzieren, sondern von deren Inhalten. Von „Umvolkung“ über „180-Grad-Wende bei der Erinnerungskultur“ bis „Lügenpresse“. Davon ist jedoch auch Meuthen weit entfernt.

