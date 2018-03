Anzeige

Die CDU, wie sie leibt und lebt. Folgsam ist sie, bei aller Diskussion doch schnell zu beruhigen. Minus acht Prozentpunkte für CDU/CSU bei der Bundestagswahl, kein Finanzministerium mehr, das alles ist mit dem Parteitag in Berlin Schnee von gestern. Angela Merkel, das muss man der Vorsitzenden einfach lassen, ist auch nach 18 Jahren im Parteivorsitz noch in der Lage, die Dinge, auf die es ankommt, zu erkennen – und entsprechend zu handeln. Das ist nicht Merkels Schwäche, sondern ihre Stärke.

Das ist auch der Unterschied zu den Genossen: Merkel und Martin Schulz standen nach der Bundestagswahl vor den gleichen, schweren Fragen. Merkel hat sie gelöst, ist jetzt wieder obenauf. Die SPD hat sich zerlegt und liegt in einem desaströsen Zustand am Boden. Noch etwas: Merkel hat mit ihren Entscheidungen verdienten Parteifreunden den Stuhl vor die Tür gesetzt. Hermann Gröhe und Thomas de Maizière verhalten sich trotzdem loyal. Auch davon kann sich manch einer in der SPD eine Scheibe abschneiden.

Die Kanzlerin hat die Personalfragen weitgehend geräuschlos geklärt und ist dem Wunsch der Partei nach Erneuerung und Aufbruch nachgekommen; nun müssen die, die für eine Nachfolge eventuell infrage kommen, liefern: Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer. Zwei Jahre haben sie dafür Zeit. Dann wird die Nachfolgefrage dringlich.