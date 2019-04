Fortsetzung folgt

Eines ist jetzt endgültig klar: Die laufende Restrukturierung beim Softwarekonzern SAP wird nicht die letzte gewesen sein. Im Gegenteil: Die jetzt gefundene Betriebsvereinbarung zur Beschäftigungssicherung dient dazu, künftige Maßnahmen noch schneller und geräuschloser über die Bühne zu bekommen. Deshalb ist die Einigung aber nichts Schlechtes. Denn wenn es schon mit den Restrukturierungen so weitergeht, dann soll es wenigstens fair, geregelt und transparent zugehen. Betroffene Mitarbeiter müssen sofort wissen, welche Perspektive sie haben.

Dass dabei am Ende kein rechtlich verbindlicher Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen herausgekommen ist, dürfte die Belegschaft nur wenig schmerzen. SAP wird auch in den kommenden Jahren ein Wachstumsunternehmen sein, und betriebsbedingte Kündigungen hat es in Deutschland bislang ohnehin noch keine gegeben.

Unter dem Strich zeigt sich wieder einmal, wie wichtig es ist, einen Betriebsrat zu haben. In Ländern ohne eine solche Arbeitnehmervertretung geht die Restrukturierung bei SAP nämlich längst nicht so geordnet ab, und mancher Kollege im Ausland dürfte den Softwarekonzern bereits unfreiwillig verlassen haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019