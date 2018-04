Frage der Vernunft

Anzeige

Die Hersteller und jene, die Papp- oder Plastikbecher und -teller ausgeben, sollten über eine Abgabe zum Umdenken gebracht werden. Denn es geht nicht nur um die Sauberkeit einer Kommune. Es geht auch um einen wachsenden Verbrauch wertvoller Rohstoffe allein für die Bequemlichkeit der Konsumenten.

Man muss kein Fachexperte sein, um die Unvernunft darin zu erkennen. Für Kunststoffe gilt dies erst recht. Die Welt verbraucht zu viel davon. Die Folgen für die Natur werden erkennbar bald auch Folgen für den Menschen nach sich ziehen, spätestens, wenn Mikroplastik in die Nahrungskette gelangt.

Zwei so grundverschiedene Politiker wie der deutsche EU-Kommissar Günter Oettinger (CDU) und Grünen-Chef Robert Habeck fordern eine Plastiksteuer. Eine Abgabe wäre für niemanden angenehm, doch ist sie als Steuerungsinstrument über kurz oder lang unverzichtbar. Zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt gehört eben leider auch, dass die Vernunft mitunter vor der Bequemlichkeit stehen muss.

Eine Abgabe auf Pappgeschirr könnte ebenfalls einen beträchtlichen Effekt mit sich bringen. Wer den „Kaffee to go“ weiter genießen will, der kann höhere Kosten vermeiden, indem das Getränk in einen mitgebrachten Becher gefüllt wird.

Das Prinzip funktioniert, wie ein Beispiel aus der Vergangenheit zeigt. Mit dem Pfand auf Dosen verschwanden die Weißblechbehälter schnell aus dem Abfallberg. Es hat keinem Kunden die Lust auf Bier oder Brause verdorben. Sie griffen nur zur Flasche. So dürfte es auch bei den umstrittenen Pappbechern sein. Den Kaffeegenuss wird sich niemand nehmen lassen, bloß weil er etwas unbequemer werden könnte.

