Frage der Wertschätzung

Die Aufgabe wurde bereits vor 60 Jahren vom damaligen Oberbürgermeister klar formuliert: Die Bezirksbeiräte sollten fortan als neues Bindeglied zwischen Vororten und Verwaltung fungieren – ein Anspruch, der in der Stadt der Stadtteile durchaus berechtigt erschien. Eine gute Idee also. Bis heute.

Nah bei den Menschen vor Ort zu sein, die Themen, welche die Bürger bewegen, aufzunehmen und an den Gemeinderat weiterzuvermitteln, darum bemühen sich die Bezirksbeiräte. In der Regel wird in den Gremien (mehr oder weniger leidenschaftlich) gestritten und auch schon mal gegen die eigene Parteiräson verstoßen – wenn es das Wohl der Stadtteile verlangt. Dass es dabei leider nicht immer zum Nutzen der Vororte ausgeht, hängt meist weniger von den Persönlichkeiten ab, als von der Bereitschaft der Stadtverwaltung und des Gemeinderates zur Zusammenarbeit.

Erfolg blieb aus

Und so wuchs in den vergangenen Jahren bei den Ehrenamtlichen kontinuierlich der Frust über den Umgang mit der politischen Basisarbeit. Kritik gab es wegen mangelnder Informationen – und wegen mangelnder Wertschätzung der Gremien. 2012 reagierte das Rathaus und erarbeitete mit den Politikern ein neues Modell zur „Stärkung und Betreuung der Bezirksbeiräte“, das seit 2014 in Kraft ist.

Doch der Erfolg wollte sich (bis auf den früheren Sitzungsbeginn, der unumstritten ist) nicht recht einstellen. Im anschließenden Beurteilungsbericht der „prof. schellhase consulting“ gab es für die neue Organisation lediglich eine durchwachsene Note : eine 2,5. Auch deshalb überlegt die Verwaltung jetzt offenbar, dieses Modell wieder zu verändern. Anstelle der Stadträte, so ist aus dem Rathaus zu hören, könnten dann ab Januar erneut die städtischen Dezernenten die Sitzungen leiten. Das wäre sicher eine Aufwertung der wichtigen Arbeit, die aber nur Früchte tragen wird, wenn auch die Belange der Bezirksbeiräte wirklich ernst genommen und wertgeschätzt werden.

