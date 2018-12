Frage des Stils

Präsident Emmanuel Macron hat zum Volk gesprochen – doch ob das die Krise in Frankreich beendet, werden erst die nahe Zukunft und vor allem der nächste Samstag zeigen, wenn die „Gelbwesten“ wieder demonstrieren wollen. Bereits der vergangene Protesttag erforderte ein Großaufgebot von Sicherheitskräften und einen Fast-Ausnahmezustand in Paris, der die sonst so quirlige Hauptstadt wirtschaftlich trifft. Die Lage bleibt prekär.

Infolge der überproportionalen Aufmerksamkeit durch die französischen Medien, die die Scheinwerfer auf die Krawalle richten, wie auch durch die Regierung, die den Kontrollverlust fürchtet, fühlt sich die Bewegung bestärkt. Nun sei das Volk an der Reihe, fordern die „Gelbwesten“, die teils das ganze System stürzen wollen – ohne konkrete Alternativvorschläge zu machen. Die Suche nach Wortführern für konstruktive Verhandlungen verlief chaotisch, die dialogbereiten Vertreter erhielten sogar Todesdrohungen.

Trotz dieser Schwächen brachten die „Gelbwesten“ Macron an seine Grenzen. Die Wut fokussiert sich stark auf seine Person und arrogant wirkende Attitüde. Darüber hinaus zeigt sie einen immensen Verdruss über die Politik, welcher der Präsident als vermeintlicher Außenseiter bei der Präsidentschaftswahl noch nutzte. Auch drückt sich ein umfassender Zorn auf soziale Ungerechtigkeiten aus, die alle unsere Gesellschaften prägen. Bisher fehlen Antworten darauf. Zwar leidet ihr Land immer noch an der Krise von 2008, im internationalen Vergleich klagen die Franzosen aber auf hohem Niveau: Sie haben ein relativ großzügiges Sicherheitsnetz und einen sehr präsenten Sozialstaat – von dem aber noch mehr Ausgleich erwartet wird. Das war bislang keine Priorität Macrons, der davon ausging, dass es allen bessergehen werde, wenn er nur die Wirtschaft stärkt.

Es wäre fatal, wenn er von seinem Reformkurs abrücken würde, mit dem er demnächst die Arbeitslosen- und Rentensysteme effizienter und gerechter machen wollte. Um die Lage wieder in Griff zu bekommen, muss Macron dennoch seinen Stil ändern. Unbekümmertes Durchregieren mit königlichen Allüren ist nicht mehr möglich. Es geht jetzt darum, Vertrauen zurückzugewinnen, seine Politik besser zu erklären und sie auf alle auszurichten – auch auf die Abgehängten und Enttäuschten. Vor Macron liegt eine Mammutaufgabe.

