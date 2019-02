Fragen offen

Die geplante Entwicklung der Oberstadt offenbart einen klassischen Interessenskonflikt: hier die Universität mit ihrer Absicht, rund ums Schloss einen Campus mit Neubauten zu bilden. Dort die Innenstadt-Bewohner, die um ihre Lebensqualität und Frischluftzufuhr fürchten. Wie immer man zu den Projekten steht, folgende Fragen drängen sich weiter auf: Ist eine derartige Siedlungserweiterung am Rande einer dicht bebauten City ökologisch vertretbar? Lassen sich nicht auch bebaute Flächen (Konversion) für eine Erweiterung der Uni finden? Muss man dafür unbedingt freie Flächen nutzen? Ist ein Campus nach angelsächsischem Vorbild in einer lebendigen City überhaupt sinnvoll? Und was passiert mit der von der Landesregierungverfolgten Renaissance des Barockschlosses? Wird das stadtbildprägende Denkmal durch geplante Nebenbauten nicht seiner historischen Alleinstellung beraubt? Muss zudem ein Grünbereich, der einmal zur Erholung der Innenstadtbewohner eingerichtet wurde, weiter zerstört und wie ein Neubaugebiet auf der grünen Wiese behandelt werden? Alles Fragen, die gestellt und hoffentlich noch beantwortet werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019