Fragile Lage

Viele Eltern, Schüler und Lehrer dürften mit großer Sorge auf den Schulstart nach den Sommerferien blicken. Aus gutem Grund: Dass in Mecklenburg-Vorpommern gleich zwei Schulen wieder wegen Corona geschlossen werden müssen zeigt, wie fragil die Lage ist. Eine erneute Ausbreitung des Virus lässt sich durch noch so gute Konzepte nicht gänzlich ausschließen. Auch ein Überbietungswettbewerb mit immer schärferen Maßnahmen hilft nicht.

Noch ein Lockdown wäre tatsächlich verheerend für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter, für den Mittelstand, für Gastronomen oder kleine Selbstständige. Aber so weit wird es nicht kommen, weil die Verantwortlichen die richtigen Lehren aus dem Verlauf der Pandemie gezogen haben – das Virus muss da bekämpft werden, wo es konkret auftritt und wo es sich verbreitet.

Wer nun wie der CDU-Wirtschaftsrat Reisen in Risikogebiet gleich gänzlich verbieten will, der überzieht. Die Allerwenigsten begeben sich doch mit Lust und Laune in die Corona-Hotspots. Außerdem kommt die Forderung reichlich spät, ebbt die Reisewelle doch gerade wieder ab. Und wer in den letzten Wochen an deutsche Strände geschaut hat, der konnte ahnen, wo sich womöglich das Hauptinfektionsgeschehen abspielt. Konsequenterweise müsste man deshalb ein komplettes Reiseverbot fordern. Aber das will zum Glück keiner. Zumal die Grenzschließungen auf dem Corona-Höhepunkt noch in leidvoller Erinnerung sind.

