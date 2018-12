Fragwürdige Strategie

Es ist unverständlich, warum die Bahngewerkschaft EVG die Tarifverhandlungen auf den letzten Metern platzen ließ und nun mit Warnstreiks Bahnfahrer verärgert. Das Angebot der Bahn mag nicht alle Forderungen der Gewerkschaft aufnehmen, ist doch aber ein recht weites Entgegenkommen. Es sieht Lohnerhöhungen deutlich über der Teuerungsrate vor und räumt den Beschäftigten weiterhin die Wahl zwischen mehr Geld und mehr Freizeit ein. Insgesamt haben Arbeitgeber und Gewerkschaft über 30 Forderungen beraten und sich überwiegend geeinigt. Zu einhundert Prozent werden sie nie erfüllt. Der Kompromiss am Ende gehört zur Natur der Tarifautonomie.

Warum die EVG nun einen Arbeitskampf vom Zaun bricht, lässt sich inhaltlich nicht nachvollziehen. Um den aus Sicht der Gewerkschaft noch fehlenden Prozentpunkt mehr Lohn geht es nur vordergründig. Die EVG hat sich schon seit Tagen auf eine Eskalation vorbereitet. Mag sein, dass sich die Hardliner in der Organisation profilieren wollen, weil 2019 sowohl EVG-Chef Alexander Kirchner als auch Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba abtreten und die Nachfolger sich in Position bringen. Eine Rolle könnte auch spielen, dass die Konkurrenzgewerkschaft der Lokführer in den vergangenen Jahren mit Ausständen erfolgreich Tarifkonflikte geführt hat und die EVG nun auch einmal die Krallen ausfahren will. Unabhängig von den tatsächlichen Motiven muss sich die EVG fragen, ob ihre Strategie angesichts der vielen Probleme bei der Bahn angemessen ist. Verspätungen und Zugausfälle ramponieren das Ansehen des Unternehmens schon lange. Viel Verständnis für nun auch noch zusätzliche hausgemachte Unbequemlichkeiten werden die Kunden nicht aufbringen.

