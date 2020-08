Fragwürdiger Freibrief

Wer Urlaub in Ländern mit besonderen Ansteckungsrisiken macht, muss schon immer die vorgeschriebenen Impfungen selbst bezahlen. Es gibt auch keinen Grund, alle Versicherten zur Kasse zu bitten, wenn jemand aus freien Stücken besondere Risiken eingeht. So sollte es eigentlich auch bei den Reisenden sein, die in diesem Corona-Sommer in Risikogebiete reisen. Das praktizieren auch viele Unternehmen, die ihren Mitarbeitern für die anschließend vorgeschriebene Quarantäne entweder Urlaub abverlangen oder das Gehalt entsprechend kürzen.

Nach einigem Zaudern hat das die grün-schwarze Landesregierung in der vergangenen Woche auch für die Landesbeamten so verfügt. Allerdings können sich die Urlauber von der lästigen häuslichen Selbstisolierung durch einen negativen Corona-Test freikaufen, dessen Kosten auch noch der Steuerzahler übernimmt. Dahinter steckt der pragmatische Gedanke der Verantwortlichen, dass sich viele nicht an die Quarantänevorschriften halten und man über den Test – oder besser zwei – die Ausbreitung des Virus besser verhindern kann. Verschiedene lokale Ausbrüche bestätigen die Befürchtung. Dabei wäre es am einfachsten, die Leute würden in diesem Sommer ganz einfach einen Bogen um Risikogebiete machen. Ein Urlaub in der Türkei oder in den USA könnte ja auch nachgeholt werden. An den Testkosten geht sicher der Staat nicht unter. Aber dahinter zeigt sich eine Mentalität der Politiker, die den Bürgern jede Zumutung ersparen wollen. In der Summe wird der Kurs aber für alle teuer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020