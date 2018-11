Freiheit mit Risiken

Es ist noch gar nicht lange her, da bestrafte die Auskunftei Schufa Bankkunden mit Konten bei verschiedenen Instituten noch mit einer Abwertung ihrer Bonität. Denn das galt als verdächtig. Tatsächlich sind die Deutschen ihrer Hausbank so treu wie kaum einem anderen Unternehmen. Nur ein minimaler Prozentsatz wechselt das Institut, wenn die Gebühren zu stark steigen oder der Service nicht stimmt. Doch das bleibt nicht so. Immer mehr Kunden unterhalten daneben noch weitere Bankbeziehungen. Dank der Internet-Vergleichsportale lässt sich per Knopfdruck der günstigste Anschaffungskredit oder ein Baudarlehen finden.

Das hat den Wettbewerb angefeuert. Neben den bekannten Geschäfts- und Volksbanken oder Sparkassen tummeln sich mittlerweile Online-Banken oder Spezialinstitute auf dem Markt. Die Freiheit der Kunden ist allerdings nicht frei von Risiken. Ein Darlehen erhalten normale Arbeitnehmer so leicht wie noch nie. Und mit gezielter Werbung locken viele der neuen Anbieter auch Kunden an, die sich zusätzliche Ausgaben gar nicht leisten können. Die gute alte Hausbank berät langjährige Kunden tendenziell eher konservativ, zum Beispiel beim Eigenkapitalanteil für den Hausbau.

Wenn Finanzierungspläne, ob für Auto oder Eigenheim, niemand mehr recht hinterfragt, steigt das Risiko, sich zu übernehmen. Wer nicht aufpasst und nicht realistisch selbst rechnet, kann durch den verführerischen Wettbewerb schnell in eine finanzielle Schieflage geraten. Und das wird am Ende immer teuer.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018