Meghan Markle und Prinz Harry strahlen von Teetassen, inspirieren Kneipen zu Krönchen-Parties und blicken von Kühlschrankmagneten auf eine verunsicherte Nation, die die Hochzeit kaum erwarten kann. Der kollektive Freudentaumel überrascht keineswegs, kommt das Ereignis doch genau zur rechten Zeit. Die Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens drehen sich im Kreis, die Gesellschaft ist zutiefst gespalten über die EU. Was aus der Zukunft werden soll, das ist ebenso ungewiss wie die Frage, ob Theresa May den nächsten Monat als Premierministerin überlebt.

In der gedrückten Stimmung sorgen wieder einmal die Adligen für den Wohlfühlfaktor. Sie tun das, worin die Windsors seit jeher unübertroffen sind: Sie inszenieren eine prächtige, prunkvolle Show. Die Monarchie als Fels in der Brandung, die Stabilität verspricht, während die Welt sich schneller wandelt, als vielen recht ist. Tatsächlich füllt ausgerechnet das Königshaus seit Jahren das Vakuum, das die Politik zu oft hinterlässt.

Die Royals springen ein, wenn die gewählten Vertreter versagen. So brachten Prinz Charles, Harry und Co. von Westminster vernachlässigte Themen wie die Tabuisierung psychischer Krankheiten, nachhaltige Landwirtschaft, den Umweltschutz oder die Anerkennung von Veteranen zurück in die öffentliche Wahrnehmung.