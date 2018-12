Früchte des Risikos

Manchmal lohnt es sich, ins volle Risiko zu gehen. Nach der frustrierenden Vorsaison haben die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund wirklich jeden Stein umgedreht. Ob auf der Management-Ebene, auf der Position des Trainers oder beim Umbau des Kaders – der BVB wagte einen kompromisslosen Neustart. Dass dieser Prozess sofort in den Gewinn der Herbstmeisterschaft münden würde – mit aktuell fast unwirklich anmutenden neun Punkten Vorsprung auf den FC Bayern – hätten sicher selbst die kühnsten Optimisten rund ums Westfalenstadion nicht erwartet. Aber die Borussen haben sich diesen aussagekräftigen Zwischenerfolg verdient. Es spricht einiges dafür, dass der deutsche Meister im kommenden Mai Dortmund heißen wird.

Natürlich hat der BVB von der herbstlichen Schwächephase des Rekordmeisters aus München profitiert. Aber die Westfalen fuhren eben auch die notwendigen Siege ein, als die Bayern strauchelten. Trainer Lucien Favre hat dieser noch im Frühjahr seltsam leblos wirkenden Mannschaft eine unerschütterliche Mentalität eingeimpft, die sie in engen Partien unbezwingbar machte. Dass dazu die radikale personelle Erneuerung zumindest auf den Schlüsselpositionen (Witsel, Delaney, Sancho, Akanji) so perfekt funktionierte, spricht für das gute Auge der Dortmunder Scouting-Abteilung. Beim 2:1 gegen Bremen standen insgesamt sieben Neuzugänge in der Startelf, die von einem Marco Reus in der Form seines Lebens angeleitet werden.

Dank des runderneuerten BVB ist die Spannung endlich zurück im Titelkampf. Wenn die gereizten Bayern in der Rückrunde wie angekündigt attackieren werden, kann die Liga auf ein mitreißendes Duell um die Schale hoffen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018