Frühzeitiger informieren

Man kann sich darüber wundern. Eine Familie, die voll integriert ist, wird abgeschoben. Die Eltern haben einen Job – noch dazu im Pflegebereich, in dem händeringend Personal gesucht wird. Sie sprechen gut Deutsch, ebenso wie ihre Kinder. Sie bringen sich in ihrem sozialen Umfeld ehrenamtlich ein. Dennoch: Die Abschiebung ist rechtmäßig, daran gibt es nichts zu deuteln.

Problematisch ist allerdings, wie die Abschiebungen organisiert werden. Die Polizei nennt nachvollziehbare Gründe, warum sie in Einzelfällen Kinder auch aus Schulen oder Kindergärten abholen muss. Da sind an einem Tag mehrere Abschiebungen zu organisieren – und das Zeitfenster bis zum Abflug der Maschine ist klein.

Dennoch: Wenn die Polizei völlig unvermittelt in Schule oder Kindergarten auftaucht, löst das bei Betroffenen, Mitschülern und Lehrern Bestürzung und Befremden aus. Hätten die Leitungen nicht vorab, zumindest frühzeitig am Tag der geplanten Abschiebung, informiert werden können? Um die Kinder vorzubereiten, sie behutsam aus der Klasse oder der Gruppe zu führen und sie an einem weniger auffälligen Ort zu übergeben. Die Polizei fürchtet, bei einer Vorabinformation könnten Betroffene sich der Abschiebung entziehen. Das mag oft, etwa bei alleinstehenden Einzelpersonen, zutreffen. Aber doch nicht bei elf- oder sechsjährigen Kindern, die gerade von ihrer Familie getrennt sind.

