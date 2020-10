Frustration nachvollziehbar

Wer zuletzt unter Pandemie-Bedingungen im Konzert, Kino oder Theater war, kann die frustrierte, ja wütende erste Reaktion der Kulturschaffenden gut nachvollziehen. Es wurde alles getan, viel investiert, um meist unter dem Selbstkostenpreis ein Programm und den Besuchern ein sicheres Ambiente zu bieten. So fühlt es sich vor Ort auch an.

Aber man sieht und fühlt das Virus nun mal nicht. Das schränkt das Argument ein, dass im Kulturbetrieb bislang keine auffälligen Infektionsgeschehen bekannt sind. Dagegen wendet Bundeskanzlerin Angela Merkel zusätzlich ein, dass zurzeit die Ursache von drei Viertel aller Infektionen nicht nachzuvollziehen sei. Da liegt es sogar ein Stück weit im Eigeninteresse von Kulturstättenalles zu tun, um aus ihrer jeweiligen Stadt nicht das nächste Ischgl oder Heinsberg zu machen. Auch das Schutzbedürfnis weiter Teile des Publikums darf man nicht unterschätzen, die mit Blick auf die Infektionszahlen ohnehin Zuhause geblieben wären.

Dazu kommt: Wenn die 75 Prozent Umsatzersatz gemessen am November 2019 schnell bei den Betroffenen ankommen, werden viele existenzielle Krisen zumindest vorübergehend abgemildert – zumal wohl niemand in der Kultur 2020 auch nur annähernd an die Zahlen des Vorjahres herangekommen wäre. Diese in der Tat starke Geste der Politik wirkt großherzig-solidarisch und befriedet die Lage ein wenig. Sie könnte außerdem auch ein Vorgriff auf absehbare Regressforderungen sein: Denn dass auf die Corona-Wellen eine Klagewelle folgen dürfte, die die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prüft, liegt nah. Aber die Existenz hängt nicht am Broterwerb allein, Politik und Gesellschaft müssen darauf achten, dass keine Sinnkrise entsteht – auf beiden Seiten der Bühne. Was die eigentliche Aufgabe der Kultur ist, die daher schnellstmöglich wieder entriegelt gehört.

