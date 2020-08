Führungslos

Sophie Wilmès ist wahrlich nicht zu beneiden. Die belgische Premierministerin hatte man regelrecht in das Amt beordert, als das neue Coronavirus Flamen, Wallonen und Ostbelgier heimsuchte. Seither darf die Liberale zwar entscheiden, was getan werden muss, um das Land zu stabilisieren. Regieren darf sie aber nicht.

Dabei wäre das nur gut elf Millionen Einwohner große Land durchaus so etwas wie ein europäisches Modell für Föderalismus. Im Laufe der Jahre haben die Regionen den Zentralregierungen immer mehr Kompetenzen abgerungen. So war es sogar möglich, dass das wallonische Landesparlament wochenlang die Ratifizierung des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens Ceta blockieren konnte. Denn Wallonen und Flamen sowie Ostbelgier verfügen auch in europarechtlichen und Handelsfragen über Kompetenzen.

Der eigentlich spannende Versuch, Politik möglichst nah an den Bürgern zu machen, sorgte aber auch für eine politische Situation, die immer wieder die Frage nach der Identität und nach dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Belgier als Belgier nahelegte. Es fehlt eine durchgriffstarke Zentralregierung, die für die großen innen-, sozialpolitischen und ökonomischen Fragen zuständig ist. Das macht es den Ideologen auf allen Seiten leicht, ihre Eigensinnigkeiten zu pflegen und dabei das Interesse des Landes aus den Augen zu verlieren.

In der Coronavirus-Krise hat sich das gezeigt. Es dauerte länger als in anderen Ländern, ehe so etwas wie eine belgische Linie gefunden worden war – falls man überhaupt davon sprechen kann. Wenn für die Besetzung von wichtigen Positionen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung die Zugehörigkeit zu einer Sprachengemeinschaft im Zweifel wichtiger ist als die Qualifikation, kommt selten etwas Funktionsfähiges dabei heraus.

Die amtierende, aber irgendwie eben auch nur geschäftsführende Regierungschefin gibt sich zwar alle Mühe. Aber de facto bleiben zentrale Reformen seit nunmehr fast 600 Tagen liegen. Es gibt keinen Umbau der Rentenversicherung, keine Beschlussfähigkeit für klimapolitische Akzente oder andere dringende haushaltspolitische Herausforderungen. Belgien stranguliert sich einmal mehr selbst.

Es ist das bittere Ergebnis einer politischen Klasse, der überragende Persönlichkeiten fehlen, die nicht mehr nur einzelne Landesteile, sondern das ganze Land im Blick haben. Nicht dass diese Situation neu wäre, aber sie macht sich in der jetzigen Lage auf fast schon selbstzerstörerische Weise bemerkbar.

