Es ist ja nicht so, dass es das alles noch nie gegeben hätte: das Ausschwärmen in die Stadt, das Filmgucken im Kino, die Videoinstallation, die Romanadaption, die Leseperformance, den Theaterparcours, die Gastspiele. Oder. Oder. Oder. Schon Christian Holtzhauers Vorgänger Jens-Daniel Herzog und Burkhard C. Kosminski haben das praktiziert. Es ist in seiner multiplen Buntheit und Genreaufgebrochenheit das, was man, wollte man böse sein, gemischten Festivalsalat nennen könnte. Landauf, landab wird er kredenzt. Holtzhauer kennt das vom Kunstfest Weimar, und in seiner Extremform hat Mannheim das 2014 mit Matthias Lilienthals „Theater der Welt“ erlebt.

Überaus positive Dinge gibt es bei den Schillertagen 2019 dennoch: Das beginnt beim Motto „Fieber“, das eine wunderbare Brücke aus Schillers Lebensrealität hinüber in unsere Zeit schlägt. Und es endet bei der Tatsache, dass endlich einmal Schillers philosophische Gedanken von lebenden Autoren durchleuchtet, hinterfragt und aktualisiert werden. Schön ist auch, dass die Genres weiter aufgebrochen werden. Tanz, Performance, Film, Literatur, Pop. Da dürfte im Sinne eines Theaters für alle für alle etwas dabei sein. So geht Relevanz.

Was dem Fest fehlt, sind ganz große Kracher. Claudia Bauer, die „Maria Stuart“ zeigt, ist da schon die Namhafteste. Immerhin! Aber weder haben die wenigen großen Gastspiele (drei) noch die Protagonisten der freien Szene wie Studio Beisel echtes Starpotenzial, wie es etwa Pfalzbau-Intendant Tilman Gersch fast wöchentlich in Ludwigshafen zu Gast hat.

Das alles ist aber genauso erklärbar wie die Tatsache, dass NTM-intern leider keine spartenübergreifende Arbeit entstanden ist: Holtzhauer hatte durch den plötzlichen Abgang Kosminskis wenig Zeit zur Vorbereitung. Oper und Tanz waren da schon weithin verplant. Diesbezüglich werden wir ihn also an den Schillertagen 2021 messen müssen.

