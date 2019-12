Für Vertrauen sorgen

Menschen, die im Alltag wenig mit Gerichten zu tun haben, verstehen die Welt nicht mehr. Wieso dauert es Wochen oder sogar Monate, bis Unterlagen verschickt werden? Warum müssen getrennte Paare eine gefühlte Ewigkeit auf ihre Scheidung warten? Und wie kann es möglich sein, dass sich die Ausstellung eines Erbscheins über ein halbes Jahr hinzieht? Unbegreiflich für die, die es am härtesten trifft – und das sind die Mannheimer Bürger. Anwälte gehen jetzt in Vertretung für ihre Mandanten auf die Barrikaden. Und das ist richtig so. Mag das Amtsgericht auch schon reagiert haben – es ist an der Zeit, Stellung zu nehmen zu den zum Teil unzumutbaren Zuständen. Denn die Menschen müssen sich sicher sein können, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Und das wird bei Verzögerungen in diesem Umfang schwer. Nun liegt es am Amtsgericht, das Vertrauen zu den Bürgern wieder herzustellen und den Servicebereich ausreichend zu stärken. Denn hier sitzen die Fachkräfte, die für die Kommunikation zuständig sind. Und die muss stimmen.

