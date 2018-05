Fürchterliche Eselei

Anzeige

Das Fußballer-Duo auf Irrwegen kippt Wasser auf die Mühlen derer, die behaupten, die Integration tausender türkischstämmiger Einwohner in die Bundesrepublik könne per se nicht funktionieren – und die davon überzeugt sind, in Wahrheit wolle doch sowieso keiner jemanden wie ihren dunkelhäutigen DFB-Kollegen Jerome Boateng als Nachbarn haben. Dass Özil und Gündogan bisher als Vorbilder dafür galten, dass Integration natürlich gelingen kann, macht ihren Fehltritt geradezu haarsträubend: türkische Wurzeln, in Gelsenkirchen geboren, im Team des Weltmeisters vollkommen akzeptiert.

Für den DFB ist die Angelegenheit aber nicht nur deshalb heikel. Deutschland und die Türkei sind Konkurrenten um die Ausrichtung der EM 2024, und es ist längst nicht ausgemacht, dass der DFB den Zuschlag bekommen wird. Denn der ruchlose Machtpolitiker Erdogan weiß, wie er das bekommt, was er will. Zum Beispiel schöne Wahlkampfbilder mit Özil und Gündogan.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018