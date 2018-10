Fundamental falsch

Ein Halbsatz von Ulrich Manz umschreibt die Situation in den Pflegeberufen überdeutlich: „Dann ist die praktisch in Sekundenschnelle weg“, hatte der Chef der Arbeitsagentur auf die Frage geantwortet, was denn geschehe, wenn sich eine Krankenschwester arbeitssuchend meldet. Es fehlt an Fachkräften, doch der Notstand ist weder neu, noch war er unvermeidbar. Und er wird sich in absehbarer Zeit nicht entspannen, wie Experten vorrechnen. Über kurz oder lang bekommen wir alle die Auswirkungen der Misere zu spüren – viele Menschen mussten sie bereits am eigenen Leib erfahren.

Dass für die Branche eine eigene Messe ins Leben gerufen wird, zeigt: Zumindest lokale Akteure haben den Ernst der Lage und die Gefahren, die sie birgt, erkannt. Die Messe ist wichtig, weil sie Menschen zu Wort kommen lässt, die in diesen Berufen arbeiten. Und die – trotz einer enorm hohen Arbeitsbelastung, trotz des nicht eben fürstlichen Verdiensts und trotz der ihnen in skandalöser Weise verweigerten Anerkennung – für ihren Beruf werben. Es sind besondere Menschen, sie brauchen Geduld, Einfühlungsvermögen und Menschenliebe. Eigenschaften, ohne die man den belastenden Beruf nicht ausüben kann und auch nicht sollte. Doch diese Belastung kommt nicht von ungefähr, sie resultiert auch aus den steten Sparzwängen geschuldeten Personalschlüsseln. Dies wiederum offenbart eine fundamentale Fehleinschätzung. Wer glaubt, Kranken- und Altenfürsorge eigneten sich dazu, als Profitcenter betrieben zu werden, hat etwas grundsätzlich nicht verstanden: Beides sind originäre Aufgaben einer Solidargemeinschaft, und ein Staat ist dazu da, sie zu leisten.

