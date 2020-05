Gastronomie in großer Gefahr

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt überrascht wirklich niemanden. Jeder ist von der zurzeit angespannten Lage der Wirtschaft in irgendeiner Form betroffen. Sei es, weil er seinen Freizeitbeschäftigungen nicht in der Weise nachgehen kann, wie er es gewohnt ist, weil er vor verschlossenen Ladentüren steht oder weil er selbst schon in Kurzarbeit ist.

Diesem Instrument der Kurzarbeit – für Krisenzeiten wie diese geschaffen – ist zu verdanken, dass der Anstieg der Arbeitslosen nicht noch deutlicher ausfällt. Doch allein die Zahl der Meldungen – die noch nicht aussagt, wie viele Mitarbeiter tatsächlich davon betroffen sind – ist schier unfassbar und übertrifft alles bisher Dagewesene. Mit 3262 haben sich jetzt schon mehr Betriebe gemeldet, als es in der Finanzkrise 2009 von Kurzarbeit betroffene Mitarbeiter gab.

Ironie des Schicksals: Branchen wie Bau und Gastronomie, die sonst für eine Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt sorgen, sind jetzt die großen Verlierer. Im Fall der Gastronomie sind die Prognosen leider besonders düster. Die Fortsetzung dieser Entwicklung ist so logisch wie tragisch zugleich: Wenn es nicht schnellstens Lockerungen für die Bars und Restaurants gibt und sie schrittweise wieder öffnen dürfen, werden viele Arbeitnehmer dieser Branche, die jetzt noch in Kurzarbeit sind, die Arbeitslosenzahlen weiter nach oben treiben.