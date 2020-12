Gebot der Vernunft

Das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden. Seit die Corona-Pandemie Deutschland erreicht hat, ist das die Grundlage allen politischen Handelns und Maßgabe für Verordnungen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Geringe Auslastungszahlen in den Krankenhäusern haben in diesem Zusammenhang lange eine Sicherheit heraufbeschworen, die gar nicht existierte. Denn viele Kliniken folgten der Forderung der Regierung und räumten Kapazitäten frei, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht benötigt wurden.

Doch auch heute noch täuschen Angaben der Krankenhäuser zu freien Intensivbetten über den tatsächlichen Ernst der Lage hinweg. Zum einen unterscheidet sich die Anzahl der freien Betten in ländlich geprägten Gebieten und Städten stark. Und zum anderen ist es ein Irrglaube, dass allein mit Betten die Versorgung der rasant wachsenden Anzahl von Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, gewährleistet werden kann.

Für die aufwendige Betreuung dieser Menschen bedarf es Fachpersonals. Und genau dort liegen die Probleme. Denn die ohnehin schon enge Personalsituation im Bereich Intensivpflege hat sich in der Pandemie noch einmal drastisch verschärft. Auch Pfleger sind vor Infektionen nicht gefeit, wie das Beispiel Klinikum Ludwigshafen zeigt, das zu einer Hochburg im Kampf gegen das Coronavirus geworden ist. Rund 170 Mitarbeiter befinden sich dort derzeit in Quarantäne, etwa 40 schwangere Angestellte wurden zudem zu ihrem Schutz freigestellt. Alle 3000 Mitarbeiter sind in den vergangenen Tagen getestet worden – es drohen weitere Personalengpässe.

Was das für die verbliebenen Beschäftigten bedeutet, kann man sich leicht ausmalen: enorme Arbeitsbelastung, Einsätze auf anderen Stationen, Extraschichten. Tagein tagaus kämpfen diese Menschen auf den Intensivstationen ums Überleben. Nicht um ihr eigenes, sondern um das ihrer Mitbürger. Teilweise bis zur Erschöpfung. Oft vergeblich. Diesen Menschen sind wir es schuldig, Verantwortung zu übernehmen und uns an die Corona-Regeln zu halten. Noch ein bisschen auszuhalten, so wie sie es tun. Das gebietet der Respekt vor ihrer täglichen Leistung. Das gebietet die Rücksichtnahme auf die Gesundheit anderer. Das gebietet die Vernunft. Und wo die Vernunft nicht ausreicht, da müssen und werden zwangsläufig weitere Verschärfungen folgen. Der Kollaps auf den Intensivstationen muss um jeden Preis verhindert werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020